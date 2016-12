Varese, a Laveno frana travolge villaCuneo, annega una giovane di 21 anni

Le due vittime sono una ragazza di 16 anni, morta in ospedale a Cittiglio (Varese), dopo essere stata estratta viva dalle macerie, e il nonno di 70 anni, che invece è deceduto sotto le macerie della villetta.



Secondo le prime ricostruzioni, all'interno dell'edificio in via Reno 13 a Cerro di Laveno Mombello c'erano cinque persone: la 16enne, i genitori e i due nonni, quando dalla collina sopra la casa a causa di uno smottamento è scesa una colata di fango che ha investito la villetta, provocando il crollo di un muro. Tre persone sono riuscite a mettersi in salvo, mentre la ragazza e l'anziano sono stati travolti dalle macerie.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare una vicina palazzina minacciata dallo smottamento.



Un testimone: "Scena terribile" - "Ho sentito un botto violento, come quello di un fuoco d'artificio, poi la mia casa ha iniziato a tremare": è quanto ha raccontato un vicino di casa della famiglia travolta dal fango. "Sono arrivati i vigili del fuoco e la Protezione Civile - ha proseguito - e hanno iniziato a scavare con i badili e anche a mani nude, aiutati anche dai genitori della ragazza. E' stata una scena terribile". Le due vittime si trovavano nelle loro camere da letto nella villetta su due piani ai piedi di una collina che è franata.



Vittima sepolta dal fango - "Stavo guardando la televisione quando ho sentito un forte boato, sono corsa nell'altra stanza e ho visto mio marito sepolto sotto metri cubi di fango: tutto è stato improvviso, è durato meno di un minuto". E' il racconto di Lia Levati, la moglie di Giorgio Levati, l'uomo morto insieme alla nipote acquisita di sedici anni. La donna, che si trovava in casa quando è avvenuta la frana, ha raccontato in lacrime di aver "chiamato subito i soccorsi, anche se tutto è stato inutile".



La famiglia era preoccupata dal rischio frane - La famiglia colpita dalla frana era preoccupata da tempo per il rischio che la collina potesse franare sulla villetta, come hanno riferito alcuni vicini di casa. In passato si erano verificati infatti diversi smottamenti sulla collina tra cui, i più gravi, nel 1993 e nel 2000.



Cuneo, muore annegata in un rio - E' probabilmente da collegare al maltempo l'incidente stradale mortale avvenuto nella tarda serata di ieri in provincia di Cuneo. Vittima una ragazza di 21 anni, che ha sbandato con l'auto alla periferia di Alba finendo fuori strada. La giovane è morta annegata nel rio Baraccoi, un rigagnolo ingrossato dalle intense precipitazioni di questi giorni.