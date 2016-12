Varese, 37enne muore per intossicazione da monossido di carbonio

Un uomo di trentasette anni è morto nella notte tra sabato e domenica a Samarate (Varese), a seguito di un'intossicazione da monossido di carbonio causata, a quanto si apprende, da un braciere a carbonella. In casa con lui erano presenti altre tre persone, tra cui la moglie, tutte portate in ospedale: non sono in pericolo di vita.