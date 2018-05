Valle d'Aosta, anziano trovato morto in capanno andato in fiamme

Un uomo di 90 anni di Verrayes (Aosta) è stato trovato morto all'interno di un capanno per attrezzi agricoli andato a fuoco in località Frayè. Il corpo è stato rinvenuto carbonizzato dai vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. L'anziano soffriva di problemi di cuore. Le cause del rogo sono in via di accertamento.