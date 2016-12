5 aprile 2015 Valanghe sugli Appennini bolognesi e in Val d'Aosta, un morto e un disperso Travolto un gruppo di sei scialpinisti a Col d'Oren nei pressi del rifugio Nacamuli. Altra valanga sull'Appennino bolognese: individuati due escursionisti che sono riusciti a lanciare l'allarme ma uno dei due è morto Tweet google 0 Invia ad un amico

18:08 - Giornata nera per gli amanti della montagna. Una slavina nel Bolognese ha causato la morte di un 50enne toscano. Un'altra valanga è caduta nell'alta valle di Bionaz (Aosta) travolgendo un gruppo di sei scialpinisti. Uno è rimasto sepolto sotto la neve e sono in corso le ricerche da parte del Soccorso alpino valdostano. La slavina si è staccata nella zona del Col d'Oren nei pressi del rifugio Nacamuli, a circa 3.000 metri di quota.

Escursionisti travolti da valanga sull'Appennino bolognese: un morto - I due escursionisti toscani sono stati travolti da una valanga nella Valle del Silenzio al Corno alle Scale, sull'Appennino bolognese. Rimasti immobilizzati dalla coltre nevosa, sono riusciti a lanciare l'allarme al 118. Sono stati subito portati all'ospedale con l'elisoccorso in codice rosso ma uno dei due è morto nonostante i soccorsi. Lo ha riferito il Soccorso alpino dell'Emilia-Romagna.



La vittima è un uomo dresidente nel Pistoiese. Sempre grave, all'ospedale Maggiore di Bologna, un 53enne di Prato. A dare l'allarme era stato proprio l'escursionista poi deceduto, Cesare Poletti, 49 anni, fiorentino residente nel Pistoiese, che era riuscito a estrarre una mano dalla neve e chiamare il 118 con il cellulare. I tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto i due sciatori in una zona impervia, a monte della Valle del Silenzio, solo con l'ausilio degli sci d'alpinismo muniti di pelli, mentre gli elicotteri, per la fitta nebbia e le pessime condizioni climatiche, hanno dovuto fare base a Lizzano.



I due erano quasi completamente sepolti sotto un metro e mezzo di neve, a eccezione del viso. E' stato proprio il peso della coltre ad aver provocato gravi traumi e, in un caso, la morte, mentre A.C., cinquantenne di Prato, ha riportato traumi agli arti inferiori e una severa ipotermia: non è in pericolo di vita ma i medici mantengono riservata la prognosi.