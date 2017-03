Valanga Courmayeur: morti salgono a 3, 5 i feriti di cui 2 italiani

Si aggrava il bilancio della valanga caduta in Val Veny, nel comune di Courmayeur: tre le persone morte e cinque i feriti, di cui due italiani. Uno dei superstiti, ignoto, è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata per politrauma, mentre gli altri quattro (due connazionali e due belgi) sono in fase diagnostica. La valanga si è abbattuta in un canalone dove si pratica il fuoripista nella zona del Plan de la Gabba/La Visaille.