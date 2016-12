Tragedia sul Monte Rosa, morto alpinista caduto in un crepaccio

Un alpinista 61enne di Chiaverano, nel Torinese, è morto in ospedale ad Aosta, dove era stato ricoverato in condizioni molto gravi dopo che era precipitato in un crepaccio sul massiccio del Monte Rosa. Con lui c'erano altri due scalatori: un 53enne, non grave, e suo figlio di 16 anni, già dimesso. L'incidente si è verificato a quota 3.400 metri, in fondo al canale sotto il rifugio Gnifetti, nel crepaccio terminale.