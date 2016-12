6 ottobre 2014 Tragedia sfiorata al rally in Valle d'Aosta Auto piomba sul pubblico: nessun ferito La vettura urta un muretto in uscita di curva e si ribalta rischiando di investire un gruppo di appassionati. Un video riprende l'intera scena Tweet google 0 Invia ad un amico

11:17 - L'auto urta un muretto, si ribalta e finisce la sua corsa su un gruppetto di appassionati ai bordi della strada per seguire la corsa. Poteva finire in tragedia la prova speciale del Jolly Rally al Colle San Carlo, a La Thuile, in Valle d'Aosta. I due piloti, Pietro Scavone, al volante, e Diego D'Herin, al suo fianco, sono stati trasportati all'ospedale Parini di Aosta: stanno bene. Al Pronto soccorso, per lo shock, anche una ragazza.

"Abbiamo sentito pilota e copilota: stanno bene", ha detto l'organizzatore della corsa, Maurizio Salice. Dopo l'incidente, avvenuto a 800 metri dalla fine del tracciato, la prova è stata interrotta ed è stato disposto il trasferimento delle vetture.