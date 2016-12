Si svuota bacino glaciale, rischio allagamenti a Cogne: 20 evacuati

Venti persone sono state evacuate in elicottero a Cogne a seguito dell'innalzamento dei livelli del torrente Valnontey. Il corso d'acqua si è ingrossato a causa dell'improvviso svuotamento di un bacino di origine glaciale. Per questo motivo la Protezione civile, personale del Corpo Forestale e del Comune di Cogne sono sul posto per invitare le persone presenti ad allontanarsi dal torrente, per motivi precauzionali.