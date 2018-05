Regionali, audio shock M5s: "L'onestà non interessa a valdostani"

"L'onestà non interessa ai valdostani, puntiamo sull'autonomia". E' il succo di un audio shock riferito dal capolista del M5s alle elezioni regionali in Valle d'Aosta, Luciano Mossa, dopo un incontro con lo "staff" nazionale del Movimento per definire la campagna elettorale. "Ci hanno preparato i volantini che si basano principalmente sull'autonomia e non sull'onestà - spiega Mossa - perché ai valdostani dell'onestà non gliene importa poi tanto".