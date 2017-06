Precipitano da Becca di Monciair, tre alpinisti morti in Val d'Aosta

Tre alpinisti sono morti precipitando dalla Becca di Monciair, nella valdostana Valsavarenche. L'incidente è avvenuto a circa 3mila metri di quota, sulla parete nord. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino valdostano e la guardia di finanza di Entreves. Al momento non si conoscono le generalità delle vittime.

Ad allertare i soccorsi è stato un altro alpinista che stava salendo su un'altra parete. L'incidente è avvenuto a circa 3.200 metri di quota, alla base della parete nord della Becca: i tre probabilmente stavano scendendo dalla cresta quando, per cause da accertare, sono precipitati per alcune centinaia di metri. I corpi sono stati individuati e saranno trasportati a Courmayeur.