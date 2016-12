Precipita in dirupo, grave 62enne

Una sessantaduenne valdostana, residente a Issogne, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Aosta per le ferite riportate in una caduta vicino a casa. Ha riportato una forte contusione polmonare e non è in pericolo di vita. L'incidente si è verificato in località Montagne mentre la donna passeggiava con il marito: è caduta in un dirupo ed è rotolata in mezzo alle rocce per circa 70 metri. E' stata soccorsa da Forestale e 118.