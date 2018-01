Pericolo valanghe: chiusa strada Cervinia, 100 evacuati a Champoluc

In Valle d'Aosta sarà chiusa in via preventiva dalle 17 per pericolo valanghe la strada regionale da Valtournenche a Cervinia, unica via di collegamento per raggiungere la località alpina. E' la seconda chiusura a scopo cautelativo avvenuta in cinque giorni in seguito alle abbondanti nevicate. Sempre a causa dell'alto rischio valanghe circa 100 persone, per la maggior parte turisti, sono state evacuate da Champoluc, in Val d'Ayas.