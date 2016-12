Monte Bianco: aliante cade, 2 morti

Un aliante è precipitato sul Monte Bianco e sono morte le due persone che erano a bordo, il pilota e un passeggero. L'incidente, come hanno riferito i soccorritori, è avvenuto a 2.500 metri di quota, sul ghiacciaio di Pre' de Bar, in val Ferret, sopra Courmayeur. Sono ancora in corso le operazioni per recuperare i corpi.