La massa di neve che ha coperto la strada regionale per Cogne è alta 7-8 metri ed ha una lunghezza di 15 metri. "Contiamo di creare un varco per consentire il deflusso di coloro che devono scendere a valle e la salita delle auto dirette a Cogne - ha spiegato l'assessore comunale Andrea Celesia - dopodiché la strada sarà nuovamente chiusa per tutta la notte considerato il pericolo che incombe dai pendii sovrastanti, ancora carichi di neve".



Chiusa per precauzione anche la strada regionale da Valtournenche a Cervinia, unica via di collegamento per raggiungere la località alpina. E' la seconda chiusura a scopo cautelativo avvenuta in cinque giorni in seguito alle abbondanti nevicate. Sempre a causa dell'alto rischio valanghe circa 100 persone, per la maggior parte turisti, sono state evacuate da Champoluc, in Val d'Ayas. Una valanga in serata ha portato alla chiusura anche della strada regionale della valle di Gressoney: isolata la località di Gressoney-La-Trinité.