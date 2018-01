Maltempo, cessato il rischio valanghe a Cervinia: riapre la strada

Riapre la strada per Breuil-Cervinia dopo l'ok della commissione valanghe, che ha eseguito il sopralluogo per verificare i rischi legati all'abbondante nevicata. I mezzi stanno ultimando le operazioni per ripristinare la viabilità e le auto possono quindi tornare a circolare. "E' cessato il pericolo valanghe lungo la strada", ha spiegato la guida alpina Giuliano Trucco della commissione, in seguito all'ispezione effettuata.