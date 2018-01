Maltempo, cessato il rischio valanghe a Cervinia: riapre la strada, lunghe code

Riapre la strada per Breuil-Cervinia dopo l'ok della commissione valanghe, che ha eseguito il sopralluogo per esaminare i rischi legati all'abbondante nevicata. Ben presto si è formata una lunga coda di auto e furgoni in direzione Cervinia, isolata da giovedì pomeriggio. Intanto le precipitazioni sono cessate, ma si attende un peggioramento.

Turisti e fornitori degli alberghi e degli esercizi commerciali della località sciistica sono in attesa del via libera per raggiunge il paese. Situazione più tranquilla in paese, dove gli albergatori hanno invitato gli ospiti che devono scendere a valle per rientrare a casa a non mettersi in coda fino all'effettiva riapertura per evitare ingorghi.



A Cervinia giovedì era caduta una gran quantità di neve, bloccando i circa 10mila turisti presenti. Il pericolo valanghe era così salito al grado 4 (su una scala di 5) e anche tutte le piste sciistiche chiuse. Venerdì la neve ha cessato di cadere, ma le previsioni non sono buone. Da sabato si attende infatti un'altra perturbazione sulla regione, con precipitazioni più diffuse tra domenica e lunedì.