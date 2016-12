Incidenti montagna, 12enne ferito

17:34 - Un ragazzo di 12 anni della Valle d'Aosta è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sugli sci avvenuto sulle piste da fondo di Valsavarenche, in località Pont. Il giovane ha riportato un politrauma in seguito a una caduta. Subito soccorso, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Parini di Aosta, per essere poi trasferito a Torino.