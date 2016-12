Il parroco ai bimbi: "Babbo Natale non esiste", scatta la rivolta in Valle d'Aosta

"Babbo Natale non esiste, è solo una leggenda". E' quanto il parroco e alcuni catechisti di Antey-St-André , un paesino in Valle d'Aosta ai piedi del Cervino, avrebbero detto ai bambini durante una lezione. Ed è scoppiata la bufera. Vestiti da elfi di Babbo Natale , alcuni genitori sono scesi in piazza per raccogliere firme e chiedere al vescovo Franco Lovignana di censurare il comportamento del sacerdote.

Come racconta La Stampa, la protesta è andata in scena al termine della messa. Quando i fedeli sono usciti dalla chiesa, mamme e papà, con tanto di striscioni e manifesti, hanno consegnato loro caramelle e raccolto le firme: "Non riteniamo giusto distruggere i sogni dei bambini e non condividiamo il loro sostituirsi ai genitori", racconta un genitore al quotidiano torinese.



La parrocchia difende o, meglio, giustifica, il sacerdote: "Credo che il problema sia nato dalla poca padronanza della lingua italiana del parroco, di origine polacca", ha detto uno dei catechisti.



Per riparare all'errore o al fraintendimento, tuttavia, è ormai troppo tardi.