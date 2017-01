Funivia bloccata a Cervinia, concluse le operazioni di soccorso

Sono tutti in salvo i 130 sciatori rimasti bloccati nel pomeriggio sulla telecabina Plan Maison-Cime Bianche di Cervinia, in Valle d'Aosta. Le operazioni di recupero si sono concluse alle 23.15; erano iniziate circa sei ore prima e si sono svolte senza imprevisti. Tutti gli sciatori sono in buone condizioni fisiche e sono stati riaccompagnati a valle dalle guide del Soccorso alpino e della Guardia di finanza.