Funivia bloccata a Cervinia, concluse le operazioni di soccorso

Paura finita in alta quota. Si sono concluse le operazioni di soccorso sulla telecabina Plan Maison - Cime bianche laghi a Cervinia , in Valle d'Aosta. La struttura era rimasta bloccata a causa del forte vento . I 153 passeggeri sono stati evacuati da parte del Soccorso alpino valdostano e svizzero: l'operazione è stata rallentata dal forte vento. Le persone presenti sull'impianto al momento del blocco sono tutte in buone condizioni.

I passeggeri sono già stati portati a terra, ha spiegato il presidente del soccorso alpino della Valle d'Aosta, Adriano Favre. "Hanno lavorato poche decine di guide e soccorritori, supportati dalla guardia finanza. Nonostante la funivia si trovasse fra i 2.300 metri fino ai 2.800 e ci fosse forte vento e temperature rigide la situazione è andata bene e tutto è stato tenuto sotto controllo", ha aggiunto Favre.



"Nessuno in pericolo" - "La telecabina 12 posti si è fermata per un guasto. Abbiamo attivato tutte le procedure di emergenza", aveva tweettato la Cervino Spa, la società che gestisce l'impianto bloccato per il vento forte.



L'impianto unisce Plan Maison, a quota 2.550 metri, a Cime Bianche Laghi (2.800 metri), da cui parte la funivia per Plateau Rosa. Ogni cabina ha 12 posti.