Frane in Val Ferret: morto un uomo a Courmayeur, dispersa la moglie

Il bilancio potrebbe aggravarsi - L'incidente si è verificato poco prima delle 18. Il corpo della vittima è rimasto incastrato nelle lamiere di una utilitaria, avvolta dalle acque del torrente: le operazioni di recupero sono state particolarmente complesse e si sono concluse in serata. Non si hanno invece notizie della moglie.



La strada al momento della frana era molto trafficata e non è escluso che ci possano essere altre vittime: "Dai primi sorvoli è emerso il coinvolgimento di alcune auto. I soccorsi stanno operando per capire se possano esserci persone coinvolte, eventualità che purtroppo, allo stato attuale delle informazioni pervenute, non è da escludersi", fa sapere la Regione Valle d'Aosta in una nota.



Centro persone bloccate - Sono almeno due i distacchi di massi e fango segnalati lungo la Val Ferret, percorsa da una comunale e dalla vicina Dora di Ferret. Una conseguenza inaspettata del nubifragio che si è scatenato intorno alle 15 e che ha portato all'evacuazione di tutta la vallata, in queste settimane affollata dai turisti: molti appassionati di trekking, ma anche diversi golfisti, che alloggiano in alberghi, campeggi e rifugi alpini.



La prima frana si è staccata nella parte bassa della vallata, tra la località di Planpincieux e quella di La Palud, dove l'evacuazione è già iniziata. Cento persone sono rimaste bloccate presso il Golf Club di Courmayeur ma i soccorritori assicurano che, nonostante la strada comunale sia bloccata dalla frana, gli ospiti della struttura saranno evacuati martedì.