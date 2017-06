Fondi Valle d'Aosta a Casinò, danno erariale per 140 milioni di euro

Una maxi contestazione di danno erariale per oltre 140 milioni di euro per una serie di finanziamenti conferiti negli ultimi anni dalla Regione Valle d'Aosta al Casinò di Saint-Vincent. E' questa la richiesta, la seconda per importo mai contestata in Italia, mossa dalla procura della Corte dei conti di Aosta, che indaga su 21 consiglieri ed ex consiglieri regionali. Tra loro anche l'attuale presidente della Regione, Pierluigi Marquis.