Emergenza valanghe in Valle d'Aosta: due episodi in meno di un'ora

Seconda valanga in meno di un'ora in Valle d'Aosta con due persone coinvolte. Dopo la slavina in Val Veny, un secondo distacco al Colle San Carlo, tra La Thuile e Morgex, ha travolto una coppia di scialpinisti. Sul posto si sta dirigendo un elicottero del soccorso alpino valdostano. Nella prima slavina si sono già contate due vittime e molti altri i feriti.