Ebola,quarantena per medico aostano

12:00 - Il medico italiano di Emergency in arrivo a Malpensa dalla Sierra Leone sarà posto in quarantena per 21 giorni se si recherà in Valle d'Aosta, dove risiede. Lo ha confermato l'Azienda Usl regionale: "Se arriva qui sarà classificato come contatto a rischio intermedio. Si tratta comunque di una persona sana che non presenta sintomi e non rappresenta un problema per la salute della comunità", ha spiegato il direttore sanitario, Massimo Veglio.