E' aprile ma sembra maggio: temperature da primavera inoltrata

Quest’alta pressione, fino a metà settimana, proteggerà almeno parzialmente l’Italia: il continuo afflusso di aria calda e umida dal Nord Africa, infatti, favorirà frequenti annuvolamenti ma senza precipitazioni di rilievo, in un contesto di tempo soltanto in parte soleggiato, ma sempre eccezionalmente mite. Fino a giovedì, dunque, le temperature si manterranno su livelli sensibilmente oltre la norma, con valori tipici quasi di inizio estate. Un cambiamento più incisivo della circolazione atmosferica sull’Italia e sul Mediterraneo è al momento confermato nell’ultima parte della settimana.



Previsioni per oggi - Cielo in generale nuvoloso al Nordovest, con qualche debole pioggia su Valle d’Aosta e rilievi del Piemonte; in generale più soleggiato nel resto d’Italia: da segnalare una nuvolosità sparsa e innocua in transito al Nordest e sulla Penisola che andrà gradualmente attenuandosi nella seconda parte della giornata. In serata qualche pioggia breve e isolata coinvolgerà le pianure piemontesi, nella notte anche l’alta Lombardia. Temperature sempre di qualche grado al di sopra delle medie stagionali con massime quasi ovunque tipiche del mese di maggio. Punte fino ai 23-25 gradi. Insiste un po’ di vento moderato da est sul basso Ionio. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità alto al Centrosud (IdA pari a 90), medio-alto al Nord (IdA pari a 85).



Previsioni per lunedì - Lunedì tempo prevalentemente soleggiato al Centrosud e Isole, con il sole che al più si alternerà al passaggio di temporanee nuvole innocue, per lo più sotto forma di velature. Al Nordest annuvolamenti più frequenti, specie al mattino, ma con tempo asciutto. Le nuvole più consistenti ancora una volta interesseranno il Nordovest, con piogge isolate al mattino soltanto sul settore alpino, nel pomeriggio anche nell’ovest del Piemonte e sulla Liguria centrale e di Ponente, tra sera e notte in forma isolata anche sull’alta pianura piemontese e lombarda. Fenomeni a tratti moderati in Ossola e nel Canavese. Temperature minime quasi ovunque in lieve aumento. Massime in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche, sulle zone ioniche e in Sardegna, in lieve calo al Nordovest. Venti localmente moderati in Sardegna, sulla bassa Toscana e nel Canale di Sicilia.



La tendenza per la settimana - Martedì in tutto il Paese nuvolosità variabile alternata a schiarite, in generale di breve durata, ma non associata a precipitazioni di rilievo. Soltanto all’estremo Nordovest, in particolare su Valle d’Aosta e Piemonte, la nuvolosità risulterà più compatta e potrà dar luogo a isolate e deboli precipitazioni, più probabili nella prima parte della giornata. Temperature stazionarie o in lieve aumento al Nord, senza grandi variazioni altrove, con valori quasi ovunque compresi tra 20 e 25 gradi. Venti in prevalenza di Scirocco, moderati attorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia. La giornata di mercoledì vedrà un tempo molto simile a quello di martedì: avremo quindi poco sole e frequenti passaggi nuvolosi, che in generale non daranno luogo a precipitazioni. Giovedì giornata interlocutoria, con tendenza a un peggioramento entro la fine della giornata, a partire dalle regioni settentrionali, dalla Toscana e dalla Sardegna. Questo peggioramento si intensificherà nella giornata di venerdì, estendendosi a buona parte del Paese, e favorirà il ritorno delle piogge in molte regioni. Soltanto tra venerdì e domenica è previsto un significativo calo delle temperature, con valori che torneranno più in linea con le medie stagionali.