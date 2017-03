Due valanghe in meno di un'ora in Valle d'Aosta: tre morti e cinque feriti

Due valanghe in poche ore in Valle d'Aosta. La prima è caduta in Val Veny, nel comune di Courmayeur , in un canalone dove si pratica il fuoripista nella zona del Plan de la Gabba/La Visaille, causando la morte di 3 persone. Cinque i feriti, tra cui due italiani. La seconda slavina, tra La Thuile e Morgex, ha travolto una coppia di scialpinisti: sono salvi.

Sono cinque feriti in pronto soccorso. Uno è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata per politrauma, gli altri (due belgi e due italiani) sono in fase diagnostica.



Nella zona sono stati segnalati molti accumuli di neve, in particolare nei canaloni, a causa del vento che ha soffiato in quota nelle ultime ore. Il pericolo valanghe è marcato (indice 3 su una scala di 5 punti) a causa della neve fresca.



Salve le altre due persone coinvolte in una seconda valanga - Dopo la slavina in Val Veny, un secondo distacco al Colle San Carlo, tra La Thuile e Morgex, ha travolto una coppia di scialpinisti. I due sono salvi.