Due valanghe in meno di un'ora in Valle d'Aosta: due morti e molti feriti

Due valanghe in poche ore in Valle d'Aosta. La prima è caduta in Val Veny, nel comune di Courmayeur, in un canalone dove si pratica il fuoripista nella zona del Plan de la Gabba/La Visaille, causando la morte di due persone. Molti i feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Una ventina gli sciatori freerider, forse stranieri, coinvolti nella slavina. La seconda valanga, tra La Thuile e Morgex, ha travolto una coppia di scialpinisti.