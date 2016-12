Dà fuoco a una direttrice di banca, si costituisce in Valle d'Aosta

Si è costituito in Valle d'Aosta l'uomo che venerdì ha dato fuoco alla direttrice di una banca di Ciserano, nella Bassa bergamasca, durante un tentativo di rapina. Adesso l'uomo si trova all'ospedale nel capoluogo. Ha deciso di costituirsi, secondo quanto si è appreso, in seguito alle ustioni riportate durante l'aggressione.

Il rapinatore è un trentunenne di Cavernago (Bergamo), e si è presentato sabato mattina nella caserma dei carabinieri di Aosta, in via Clavalité. Successivamente è stato condotto in ospedale con l'ambulanza e sarà assistito in seguito alle ustioni a mani e braccia. Si trova nel reparto di Pronto soccorso, dove è piantonato. Le sue condizioni di salute non sono gravi.