Corruzione in Valle d'Aosta, la Procura chiude l'inchiesta

La procura di Aosta ha chiuso, a una settimana dalle elezioni regionali, l'inchiesta su un giro di corruzione in Valle d'Aosta. Sette gli indagati accusati, a vario titolo, di concorso in corruzione e in turbativa d'asta e peculato: tra loro anche l'ex presidente della Regione, Augusto Rollandin, cui viene contestata anche l'associazione per delinquere con l'ex manager Gabriele Accornero e l'imprenditore Gerardo Cuomo.