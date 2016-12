Caldo,chiusa via francese su Bianco

Il caldo africano degli ultimi giorni si fa sentire anche sul Monte Bianco. Dove, per evitare incidenti, le autorità francesi hanno vietato l'ascesa lungo la via normale: lo zero termico a 4.500 metri causa infatti lo scioglimento del ghiaccio che tiene assieme le pietre instabili, provocando pericolose scariche, che giovedì hanno fatto due vittime. Nessun divieto, invece, per l'accesso alla via normale italiana, meno frequentata e più difficile.