Cade da cascata di ghiaccio: morto

Un 30enne di Carignano, in provincia di Torino, è morto dopo essere precipitato per una decina di metri mentre scalava la cascata di ghiaccio Maitresse de Chamois, sopra Bionaz, in Valle d'Aosta. Immediatamente soccorso, Fabio Salerno è stato portato con l'elicottero del 118 all'ospedale di Aosta ma i tentativi dei medici di rianimarlo sono stati vani. Le sue condizioni erano parse da subito disperate.