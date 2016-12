01:01 - Un motociclista di Aosta è morto in seguito alle gravi lesioni riportate in un incidente stradale a Brissogne. Il centauro, di 55 anni, è finito contro un'auto in frazione Neyran. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo del 118. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Aosta.