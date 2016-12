foto Ansa

06:19

- Tragedia durante la prima tappa dell'ultramaratona alpina Tor des Geants, in Valle d'Aosta. Un corridore cinese di 43 anni è morto per un grave trauma cranico riportato in una caduta nella zona del lac du Fond, sotto al colle della Crosatie. Sul posto sono intervenute alcune guide alpine e un medico del 118. Il corpo sarà recuperato questa mattina con l'elicottero.