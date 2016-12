foto Ap/Lapresse

- In scarpe da tennis e pantaloncini corti volevano salire alla Capanna Gnifetti (3.647 metri di quota), sul massiccio del Monte Rosa. Ma per il freddo e l'inadeguatezza del vestiario sono rimasti bloccati nella neve. A salvarli sono stati due carabinieri che si trovavano nella zona per una gita. Protagonisti della vicenda due 65enni, una donna e un bambino di soli 6 anni, che sono stati accompagnati prima al rifugio e poi a Gressoney.