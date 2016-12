foto Ansa Correlati Malore in rifugio alpino: morto bimbo di 8 mesi

15:30

- E' un caso di "morte in culla" che non ha niente a che fare con l'altitudine quello del bimbo di otto mesi deceduto giovedì in un rifugio alpino in Valle d'Aosta, a 3mila metri. E' quanto risulta dall'autopsia effettuata dal medico legale, incaricato dal pm torinese Andrea Padalino, sul corpicino del piccolo, che aveva avuto un malore. Si è dunque trattato di "Sids", la sindrome della morte improvvisa del lattante. Escluse responsabilità dei genitori.