foto LaPresse

18:26

- E' in corso il trasferimento in elicottero da Aosta all'Ospedale Regina Margherita di Torino di un bambino di 8 mesi in gravissime condizioni dopo diversi arresti cardio-circolatori. Il piccolo, torinese, è stato soccorso al Rifugio degli Angeli, a circa 3mila metri di altitudine, in Valgrisenche, Aosta. I medici del 118 lo hanno stabilizzato in quota.