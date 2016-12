foto Ansa

22:51

- Un bambino di 9 anni di Ayas, in Valle d'Aosta, è rimasto gravemente ferito cadendo in un parco giochi del paese. Trasportato in elicottero all'Ospedale Parini di Aosta, i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico e diverse altre contusioni: il piccolo è ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente.