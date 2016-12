Aosta, trovato morto uno degli alpinisti dispersi

foto Facebook Correlati I due alpinisti 19:11 - E' stato trovato il corpo senza vita di Luca Corradi, uno dei due alpinisti dispersi da sabato sul Gran Paradiso, in Valle d'Aosta. Il cadavere è stato individuato intorno alle 13 dalle guide impegnate nelle ricerche, che stanno ora cercando di individuare il compagno. L'identificazione è stata possibile grazie al tesserino Cai che la vittima aveva in una tasca. - E' stato trovato il corpo senza vita di Luca Corradi, uno dei due alpinisti dispersi da sabato sul Gran Paradiso, in Valle d'Aosta. Il cadavere è stato individuato intorno alle 13 dalle guide impegnate nelle ricerche, che stanno ora cercando di individuare il compagno. L'identificazione è stata possibile grazie al tesserino Cai che la vittima aveva in una tasca.

Le ricerche del torinese Luca Corradi, dentista torinese e aiuto istruttore di snowboard e alpinismo del Cai di 50 anni e Paolo Barbieri, ingegnere di 35 anni originario di Tortona (Alessandria), erano riprese questa mattina, quando la buona visibilità ha permesso il trasporto delle squadre di soccorso fino in quota. Ieri le ricerche erano state sospese a causa delle condizioni atmosferiche.



Corpo trovato al riparo dietro una roccia - Il cadavere dell'alpinista Corradi era a circa 3.900 metri di altitudine dietro a una roccia, come se l'uomo avesse cercato riparo dalla bufera. La salma era coperta di neve ed è stata avvistata perché alcuni indumenti affioravano. Appoggiati su un lato c'erano gli sci, non indossati. Il luogo del ritrovamento si trova poco sotto la cresta sommitale.