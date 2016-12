foto Ap/Lapresse

08:55

- Un uomo è morto nella notte per un incendio divampato nel rifugio alpino "Città di Casale", a 1.700 metri di altitudine, in Val d'Ayas (Aosta). La struttura era temporaneamente chiusa ed erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Dai primi accertamenti svolti le cause del rogo parrebbero accidentali. Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco di Aosta e i carabinieri.