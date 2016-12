foto Ansa

14:05

- Uno scialpinista risulta disperso nella zona di La Thuile (Aosta). L'escursionista è stato travolto da una valanga e, benchè ferito, è riuscito a dare l'allarme via telefono, ma le informazioni da lui fornite non sono state per ora sufficienti a localizzarlo. Sul posto sta operando un elicottero del Soccorso alpino valdostano. Per rintracciare la sua posizione i soccorritori hanno anche chiesto l'intervento del gestore telefonico.