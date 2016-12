foto Ansa

- Uno sciatore milanese è morto questa mattina all'ospedale di Aosta dove era giunto nella notte in gravi condizioni a causa di una ipotermia. Giorgio Trombetta, di 58 anni, ieri non era rientrato dopo una giornata di sci sulle piste di La Thuile. In serata erano scattate le ricerche da parte del soccorso alpino. Verso l'una di notte lo sciatore è stato ritrovato sepolto nella neve con una temperatura corporea di 24 gradi.