foto Ansa

14:27

- Tre bambine sono state trasportate nell'ospedale di Aosta per sintomi riconducibili ad un'intossicazione da monossido di carbonio. Sono in corso gli accertamenti. Le sorelline - una neonata, una di 2 anni e una di 4 anni - hanno accusato malori in casa, in frazione Javiod a Doues (Aosta) e subito è stato allertato il 118. Sul posto anche i vigili del fuoco. Ad accompagnare le piccole c'è la madre.