Dopo 11 anni dissequestrata la villa di Cogne

foto Ap/Lapresse 14:39 - La villa di Cogne, dove il 30 gennaio 2002 fu ucciso Samuele Lorenzi, è stata definitivamente dissequestrata stamani alla presenza di Stefano Lorenzi, marito di Anna Maria Franzoni. La Corte d'Appello di Torino, accogliendo l'istanza di Lorenzi, ha ritenuto che non ci fossero più le esigenze cautelari per mantenere il sequestro dello chalet in legno e pietra di Montroz.

Anna Maria Franzoni è tuttora rinchiusa nel carcere bolognese della Dozza, dove, come spiega l'avvocato Paola Savio, "sta scontando la sua pena con grande dignità e senza alcun privilegio". Ha il diritto di ricevere le visite dei familiari per sei ore alla settimana "ed è ciò che la tiene in vit"'. L'avvocato Savio dice che Annamaria continua a professare la propria innocenza: "Non si e' mai rassegnata".