- Neve e disagi lungo alcune strade regionali della Valle d'Aosta per i mezzi non dotati di catene o pneumatici invernali. Un pullmino è uscito di strada mentre si dirigeva alla stazione sciistica di Pila, sopra Aosta: solo tanto spavento per l'autista, unica persona a bordo. In alta valle, al Colle San Carlo e a Courmayeur, un bus è rimasto fermo in mezzo alla carreggiata e alcuni veicoli sono stati coinvolti in un leggero tamponamento.