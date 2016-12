foto Ansa

21:19

- Il 21enne che alla guida dell'Audi A3 ha travolto due mamme con i rispettivi figli in carrozzina, ad Aosta, è risultato positivo ai cannabinoidi. Ora, per Marius Pohrib, operaio rumeno residente ad Aosta, si attendono gli esami di conferma. Negativo invece l'alcoltest. All'interno dell'auto non sarebbero state trovate sostanze stupefacenti.