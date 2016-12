foto Ansa

- Il giovane che ha investito due mamme con i rispettivi bebè in carrozzina sul marciapiede ad Aosta è stato fermato per rapina. Giorni fa, Marius Pohrib aveva confessato di aver partecipato alla rapina di una tabaccheria a Sarre, nella cintura aostana, il 12 gennaio, con due complici (tutt'ora in fuga). Oggi, nel provvedimento di fermo, il procuratore capo Marilinda Mineccia ha sottolineato la "pericolosità sociale del soggetto".