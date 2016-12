foto Ansa

23:59

- Uno sciatore svizzero di 30 anni ha riportato diversi traumi in seguito a una caduta in fuoripista ed è stato trasportato al pronto soccorso di Aosta. L'incidente si è verificato nel territorio di Courmayeur, nella zona dello Checrouit. Attualmente le condizioni dello sciatore sono in fase di diagnosi da parte dei sanitari aostani.