foto Ap/Lapresse Correlati Le foto dei 3 alpinisti dispersi 11:24 - Da lunedì pomeriggio non si hanno notizie di tre alpinisti italiani, rimasti bloccati sul Dome des Ecrins, nelle Alpi francesi. I tre scalatori esperti, il cardiologo Damiano Barabino, di Genova, il primario del reparto di cardiochirurgia dell'ospedale di Lecco, Francesco Cantù, e Luca Gaggianese, istruttore Cai di Milano, erano stati bloccati dal maltempo. Lunedì pomeriggio Barabino ha chiamato il padre dando l'allarme. Poi, il silenzio. - Da lunedì pomeriggio non si hanno notizie di tre alpinisti italiani, rimasti bloccati sul Dome des Ecrins, nelle Alpi francesi. I tre scalatori esperti, il cardiologo Damiano Barabino, di Genova, il primario del reparto di cardiochirurgia dell'ospedale di Lecco, Francesco Cantù, e Luca Gaggianese, istruttore Cai di Milano, erano stati bloccati dal maltempo. Lunedì pomeriggio Barabino ha chiamato il padre dando l'allarme. Poi, il silenzio.

Dopo un'ascensione di estrema difficoltà su un terreno misto ghiaccio-roccia, domenica sera sono arrivati sulla cima. La notte hanno bivaccato poco più in basso, a 3.900 metri, in una buca nella neve. Lunedì, sono stati colti dal maltempo che, nella zona, ha portato oltre un metro di neve in 24 ore. Hanno cercato di scendere dal versante nord, lungo la via normale, poi sembra che siano tornati sui propri passi e abbiano optato per la parete sud.



Dopo, Barabino ha chiamato il padre che ha messo in moto i soccorsi. Il Peloton d'haute montagne di Briançon ha tentato di salire a piedi lungo il ghiacciaio, ma con esito negativo. I loro telefoni risultano muti, forse perché scarichi. E le condizioni atmosferiche non aiutano le richerche: le previsioni parlano di maltempo con temperature di parecchio inferiori allo zero fino a giovedì. La Gendarmeria francese, poi, esclude, che il gruppetto abbia raggiunto un bivacco.