foto LaPresse

00:10

- E' tornata la calma in Val di Susa dopo la seconda notte di scontri tra No Tav e polizia. I manifestanti, dopo un lancio di pietre e bulloni all'indirizzo delle forze dell'ordine, schierate a protezione del cantiere dell'alta velocità, in tarda serata si sono allontanati dalla zona. Liberate anche le carreggiate dell'autostrada A32, Torino-Bardonecchia, che è stata riaperta alla circolazione.