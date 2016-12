foto LaPresse

- Un uomo di 38 anni è morto dopo essere caduto da un'altezza di circa cinque metri mentre era impegnato in lavori di manutenzione dei cavi della funivia Arp in val Veny, a Courmayeur. La vittima, una guida alpina di La Thuile, si trovava sopra il tetto della funivia, a poca distanza dalla stazione di arrivo, quando l'impianto è stato attivato per le operazioni di manutenzione. L'uomo, che non era legato, ha perso l'equilibrio ed è precipitato.